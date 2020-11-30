Porsche Taycan відзначився у Книзі рекордів Гіннесса

Porsche Taycan вписав нову позначку у Книгу рекордів Гіннесса – він взяв участь у самому тривалому заїзді в дріфте на електромобілі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У Центрі водійської майстерності Porsche (PEC) на Хоккенхаймрінзі інструктор компанії Денніс Ретера на заднеприводном Taycan проїхав 210 кіл 200-метрової траси для дріфту. За 55 хвилин експерт по їзді боком подолав в цілому 42,171 км. Ретера встановив світовий рекорд по найдовшому безперервному дрифту на електромобілі. Середня швидкість склала 46 км/ч.

Porsche Taycan встановив світовий рекорд по найдовшому безперервному дрифту presse.porsche.de

Заїзд був зафіксований офіційним суддею Книги рекордів Гіннесса Джоан Брент. Разом з іншими незалежними експертами, вона задокументувала рекорд за допомогою технічних засобів. Для цього використовувалися GPS та датчики кутової швидкості в автомобілі, а також камера, розміщену на даху диспетчерської вежі траси.

Середня швидкість Porsche Taycan в дріфте склала 46 км/год. presse.porsche.de

Porsche Taycan вже є рекордсменом у багатьох інших дисциплінах. Серед них, 24-годинний заїзд на витривалість на швидкісній трасі в Нардо, а також найкращий час у своєму класі (7:42 хв) на Північному кільці Нюрбургринга.

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