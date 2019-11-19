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19 листопада • оновлено в 11:28
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Porsche підготував свій найдешевший електромобіль

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Porsche Taycan 4S 2020 – на даний момент найбільш доступний електрокар німецького виробника. Новинка більш ніж на 80 тис. доларів дешевша за найдорожчу модифікацію.

Як стало відомо OBOZREVATEL, при цьому електромобіль "Порше Тайкан" 4S все одно обійдеться в пристойну суму грошей – 104 тисячі дол. Наступний варіант – Porsche Taycan Turbo, який дорожче на 47 тисяч. На вершині лінійки розташувався Turbo S за 185 тис. дол.

Porsche Taycan 4S офіційно представлять на автошоу в Лос-Анджелесі

Porsche Taycan 4S офіційно представлять на автошоу в Лос-Анджелесі

porsche.com

Що пропонує новий електромобіль за свої гроші? Звісно, позиціонування стартової моделі передбачає не таку продуктивність, як у топової модифікації, але потужність все одно вражає. Сумарна віддача двох електромоторів складає 523 л.с., а з пакетом Performance Plus – 563 к.с.

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На даний момент Porsche Taycan 4S – найдоступніший електромобіль знаменитого виробника

На даний момент Porsche Taycan 4S – найдоступніший електромобіль знаменитого виробника

porsche.com

В цьому випадку Porsche Taycan 4S отримає і збільшену батарею ємністю 93 кВтг, яка забезпечує до 462 км пробігу на одній зарядці. У той час як базовий 4S з акумуляторною батареєю на 79 кВтг запропонує 405 км.

В інтер'єрі новий Porsche Taycan 4S 2020 не відрізняється від старших модифікацій

В інтер'єрі новий Porsche Taycan 4S 2020 не відрізняється від старших модифікацій

porsche.com

Впізнати Porsche Taycan 4S можна по нових колесах

Впізнати Porsche Taycan 4S можна по нових колесах

porsche.com

Дані наведені відповідно до європейського сертифікату WLTP, що говорить про реальні цифри запасу ходу, які можуть виявитися приблизно на 50 км меншими. Проте, варто дочекатися вердикту Агенства з охорони навколишнього середовища США (EPA) – це відомство завжди публікує об'єктивні показники.

Porsche Taycan 2020 отримав більш привабливу ціну, отже Tesla Model S доведеться потіснитися

Porsche Taycan 2020 отримав більш привабливу ціну, отже Tesla Model S доведеться потіснитися

tesla.com

Зовні новий Porsche Taycan 4S відрізняється від інших модифікацій колісними дисками меншого розміру (19 дюймів) і невеликими змінами в дизайні бамперів. Загалом – той же суперник Tesla Model S, що багатьом полюбився.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі Porsche новини
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