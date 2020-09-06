Porsche найме 400 співробітників Audi для виробництва елеткрокара Taycan

Стас Сіділєв Електромобілі 09:22, 6.09.2020

Електромобіль Porsche Taycan потребує нарощування виробництва. Для цього компанія позичить у Audi 400 співробітників, щоб ті перейшли з заводу в Неккарзульмі до Цуффенхаузену.

За даними Automobilwoche, співробітники переїдуть на іншу виробничий майданчик на два роки. Попит на новий електрокар Pоrsche на даний момент перевищує пропозицію, тому до його виробництва вирішили залучити більшу кількість фахівців.

Спочатку німецька компанія планувала виробляти 20 000 примірників нової моделі на рік. Тепер цей показник збільшили в два рази – до 40 000 електромобілів. На даний момент з конвеєра сходять 150 Porsche Taycan щодня.

Співробітники Audi допоможуть задовольнити високий попит на електрокар Porsche.
Фото: insideevs.com

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