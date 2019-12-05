Porsche готує потужний електричний кросовер

У компанії Porsche триває робота над першим повністю електричним кросовером з чотирьма електромоторами. Не виключено, що ним стане Macan.

Як стало відомо OBOZREVATEL, у конструкторському бюро Porsche працюють над розширенням лінійки електричних авто. Нагадаємо, що у вересні поточного року на автошоу у Франкфурті відбулася світова прем'єра електричного спорткара Porsche Taycan. Тепер німецький виробник планує представити свій перший повністю електричний кросовер.

Porsche Taycan представили у вересні на IAA-2019 porsche.com

Porsche Taycan porsche.com

Технічні подробиці поки зберігаються в найсуворішій таємниці, але представники Porsche Engineering все ж відгорнули завісу й похвалилися, що модель отримає інноваційну систему управління крутним моментом. За словами Ульфа Гінтце з Porsche Engineering, "це схоже на те, як ніби у вас є окрема педаль газу для кожного колеса".

Porsche Macan Turbo оснащений 440-сильним турбомотором porsche.com

Складність полягала в тому, що для зниження собівартості конструкції вирішити завдання необхідно було не апаратними, а програмними засобами. Іншими словами, додаткові датчики встановлювати не можна було. Замість них створили спеціальне програмне забезпечення, яке синхронізує роботу всіх чотирьох електромоторів і реагує на зміни умов руху.

Porsche Macan Turbo porsche.com

Система безперервно відстежує різні чинники, зокрема кут повороту керма, прискорення і обертанням авто щодо вертикальної осі. Потім цю інформацію порівнюють з еталонним зразком. Якщо дані не збігаються, програмне забезпечення втручається шляхом гальмування або прискорення окремих коліс. Це усуває надмірну і недостатню обертальність, а також допомагає утримувати автомобіль на заданому шляху. За словами творців, все це відбувається дуже тонко і швидко, і водій навіть не помітить втручання електроніки. Як сказав Гінтце: "Це схоже на поїздку по рейках".

Porsche Macan Turbo porsche.com

Новини Porsche підготував свій найдешевший електромобіль

У Porsche вважають, що використання подібної 4-моторної схеми з системою векторизації тяги значно ефективніше, ніж варіанти приводу, що існують зараз на електромобілях.

Раніше цьогоріч у Porsche анонсували, що нове покоління кросовера Macan буде випускатися в електричному виконанні. Це буде перший преміальний SUV "на батарейках", а дебют новинки відбудеться зовсім скоро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche збирається випускати летючі суперкари.

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