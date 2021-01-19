Porsche готує поповнення сімейства Taycan

Компанія Porsche анонсувала поповнення в сімействі електрокарів Taycan.

Про це свідчить тизер, опублікований виробником на сторінці в Instagram. З високою часткою ймовірності четвертим представником сім'ї седанів Taycan стане європейська версія початкового рівня.

Компанія Porsche анонсувала прибавку в сімействі електрокарів Taycan на сторінці в Instagram press.porsche.com

Нагадаємо, що в нинішньому портфоліо Taycan три модифікації – 4S, Turbo та Turbo S. А в Китаї влітку минулого року компанія презентувала четвертий варіант – "бюджетну" версію з моноприводом. Вона має у своєму арсеналі один електромотор, який розвиває потужність 408 к. с. Для живлення двигуна використовується батарея енергоємністю 79,2 кВт год. Такий тандем дозволяє без зупинки подолати дистанцію до 414 км за циклом NEDC.

На сьогоднішній день базовою версією в сімействі є Porsche Taycan 4S press.porsche.com

Така версія оснащується одним електромотором, розташованим за задньою віссю, та видає до 408 кінських сил. Його живить акумулятор ємністю 79,2 кВт год.

Топовий Porsche Taycan Turbo S press.porsche.com

За наявності вільних коштів можна придбати пакет Performance Battery Plus. У нього є АКБ збільшеної місткості, що дозволяє підвищити пробіг до 489 км, а також гарантовано отримати 476 к.с. в режимі overboost. З таким набором на спринт від 0 до 100 км/год седану потрібно 5,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 230 км/год.

Porsche Taycan Turbo S розвиває потужність до 750 к.с. press.porsche.com

Крім того, у цьому році компанія Porsche збирається також презентувати абсолютно нову модель – універсал Taycan Cross Turismo.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у компанії Porsche відзначили 25-річчя моделі Boxster випуском спецсерії, а британські майстри реставрації представили проєкт рестомода, присвяченого Porsche 914.