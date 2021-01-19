Porsche готує поповнення сімейства Taycan

Компанія Porsche анонсувала поповнення в сімействі електрокарів Taycan.

Про це свідчить тизер, опублікований виробником на сторінці у Instagram. З високою часткою ймовірності четвертим представником сім'ї седанів Taycan стане європейська версія початкового рівня.

Нагадаємо, що у нинішньому портфоліо Taycan три модифікації – 4S, Turbo та Turbo S. А у Китаї влітку минулого року компанія представила четвертий варіант – "бюджетну" версію з монопріводом. Вона має у своєму арсеналі один електромотор, який розвиває потужність 408 к.с. Для живлення двигуна використовується батарея енергоємністю 79,2 кВтг. Такий тандем дозволяє без зупинки подолати дистанцію до 414 км по циклу NEDC.

Така версія оснащується одним електромотором, розташованим за задньої осі та видає до 408 кінських сил. Його живить акумулятор ємністю 79,2 кВтг.

При наявності вільних коштів можна придбати пакет Performance Battery Plus. Він включає АКБ збільшеної місткості, що дозволяє збільшити пробіг до 489 км, а також гарантовано отримає 476 к.с. в режимі overboost. З таким набором на спринт від 0 до 100 км/год седану потрібно 5,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 230 км / ч.

Крім того, у цьому році компанія Porsche збирається також представити абсолютно нову модель – універсал Taycan Cross Turismo.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у компанії Porsche відзначили 25-річчя моделі Boxster випуском спецсерії, а британські майстри реставрації представили проект рестомода, присвяченого Porsche 914.