Попит упав: українці тепер менше цікавляться електрокарами

У липні попит на електромобілі в Україні знизився на 6% щодо липня 2019 року. Зареєстровано 799 електрокарів, що також на 3% відстає від результатів червня цього року.

За даними Укравтопром, таке нехарактерне для українського ринку електромобілів падіння можна пов'язати з нечітко прописаними в податковому кодексі змінами кодифікації транспортних засобів, які оснащені електричними моторами.

Це поставило під загрозу звільнення від сплати ПДВ за електрокар, але, за інформацією Укравтопрому, з 1 липня пільги на ввезення електромобілів продовжують свою дію в повному обсязі.

З 799 зареєстрованих EV легковими виявилися 766, а 33 – комерційні авто. Серед останніх всі є уживаними, в той час як в легкових – 92%

Fiat 500e потрапив до п'ятірки кращих. Фото: Fiat

ТОП-5 електромобілів в Україні в липні:

Nissan Leaf (234 шт.); Tesla Model 3 (115 шт.); Tesla Model S (98 шт.); Tesla Model X (45 шт.); Fiat 500e (38 шт.).

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