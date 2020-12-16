Поляки визначилися з місцем виробництва своїх електромобілів

Польща вибрала промисловий регіон Сілезія як місце розташування першого вітчизняного заводу з виробництва електромобілів. Як очікується, майбутнє підприємство зміцнить польський автомобільний сектор і допоможе йому наздогнати регіональну (східноєвропейську) конкуренцію.

Як пише Automitve News Europe, завод буде розташований у місті Явожно, яке розташоване на кордоні Верхньої Сілезії та Малої Польщі і входить до Сілезького воєводства. Тут працюватимуть близько 15 000 робітників, з яких 3 000 на самому заводі і 12 000 ще – у постачальників та субпідрядників.

Карта Польщі. Сілезьке воєводство – внизу ближче до лівою краю culture.pl

Підприємство буде належати державній компанії ElectroMobility Poland (EMP), яка була створена буквально цього року. Раніше фірма заявила, що планує представити дві моделі електромобілів під брендом Izera (кросовер і гетчбек), їх виробництво повинне початися у 2024 році.

Прототип електричного гетчбека Izera InsideEVs

Прототип електричного кросовера Izera InsideEVs

Найбільша економіка "нової" Європи (якою зараз є Польща) сподівається перейти на електромобілі, щоб допомогти автомобільному сектору наздогнати процвітаючих у цьому напрямку сусідів, таких як Чехія і Словаччина. Поляки розраховують, що проєкт Izera зміцнить також місцевих постачальників запчастин, проте в цілому план ризикований, враховуючи, що світові автовиробники з багаторічним досвідом уже випускають електрокари. Тому з метою зниження ризику EMP планує використовувати ліцензійну автомобільну платформу іноземного партнера (але якого саме, поки невідомо), щоб заощадити значні кошти на розробленні.

Як рані писав OBOZREVATEL: