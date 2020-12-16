Поляки визначилися з місцем виробництва своїх електромобілів

Польща вибрала промисловий регіон Сілезія як місце розташування першого вітчизняного заводу з виробництва електромобілів. Як очікується, майбутнє підприємство зміцнить польський автомобільний сектор і допоможе йому наздогнати регіональну (східноєвропейську) конкуренцію.

Як пише Automitve News Europe, завод буде розташований у місті Явожно, яке розташоване на кордоні Верхньої Сілезії та Малої Польщі і входить до Сілезького воєводства. Тут працюватимуть близько 15 000 робітників, з яких 3 000 на самому заводі і 12 000 ще – у постачальників та субпідрядників.

Підприємство буде належати державній компанії ElectroMobility Poland (EMP), яка була створена буквально цього року. Раніше фірма заявила, що планує представити дві моделі електромобілів під брендом Izera (кросовер і гетчбек), їх виробництво повинне початися у 2024 році.

Найбільша економіка "нової" Європи (якою зараз є Польща) сподівається перейти на електромобілі, щоб допомогти автомобільному сектору наздогнати процвітаючих у цьому напрямку сусідів, таких як Чехія і Словаччина. Поляки розраховують, що проєкт Izera зміцнить також місцевих постачальників запчастин, проте в цілому план ризикований, враховуючи, що світові автовиробники з багаторічним досвідом уже випускають електрокари. Тому з метою зниження ризику EMP планує використовувати ліцензійну автомобільну платформу іноземного партнера (але якого саме, поки невідомо), щоб заощадити значні кошти на розробленні.

Як рані писав OBOZREVATEL: