Поліція Мексики отримала для своїх патрулів український електротранспорт

Поліції Мексики передали три електробайка TopCop українського виробництва. Йдеться про мотоцикли компанії Delfast Bikes, яка розташовується в Києві.

Про отримання вітчизняних електробайків мексиканської стороною повідомив один із засновників Delfast Bikes Данило Тонкопій в своєму Facebook. За його словами, українські мотоцикли будуть використовуватися для патрулювання історичного центру городи Мексикалі.

Українські байки будуть використовуватися поліцією міста Мексикалі Скріншот публікації

Контракт на поставку байків для поліції Мексики був підписав ще в 2019 році. Українські машини стали подарунком місту від місцевого мецената, доктора Пабло Чі Родрігеса. Судячи з фото, мотоцикли вже підготували до служби – на них нанесли відповідні лівреї з написом "Policia" і встановили проблискові маячки.

Електробайкі обладнані маячками facebook.com/datonko

Крім того, на них нанесена відповідна маркування facebook.com/datonko

Компанія Delfast була заснована в 2014 році як стартап з сервісу екологічної доставки. У 2017 році фірма представила вже власну розробку – електробайк з найбільшим запасом ходу в світі. За даними творців, на одному заряді їх дітище проїжджає 365 км.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL :