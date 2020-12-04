Поліція Мексики отримала для своїх патрулів український електротранспорт

Поліції Мексики передали три електробайка TopCop українського виробництва. Йдеться про мотоцикли компанії Delfast Bikes, яка розташовується в Києві.

Про отримання вітчизняних електробайків мексиканської стороною повідомив один із засновників Delfast Bikes Данило Тонкопій в своєму Facebook. За його словами, українські мотоцикли будуть використовуватися для патрулювання історичного центру городи Мексикалі.

Контракт на поставку байків для поліції Мексики був підписав ще в 2019 році. Українські машини стали подарунком місту від місцевого мецената, доктора Пабло Чі Родрігеса. Судячи з фото, мотоцикли вже підготували до служби – на них нанесли відповідні лівреї з написом "Policia" і встановили проблискові маячки.

Компанія Delfast була заснована в 2014 році як стартап з сервісу екологічної доставки. У 2017 році фірма представила вже власну розробку – електробайк з найбільшим запасом ходу в світі. За даними творців, на одному заряді їх дітище проїжджає 365 км.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL :