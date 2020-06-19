"Подружка" Tesla Model S, яку дороблювали 4 роки, готується до дебюту

Американська компанія Lucid Motors представить серійну версію свого електромобіля Air 9 вересня цього року. Про це повідомив сам виробник.

Електричний седан Lucid Air дебютував як прототип ще у 2016 році. Протягом усього цього часу компанія доводила електромобіль до товарного вигляду й заодно боролася з фінансовими труднощами. Ще з самого початку в пресі охрестили машину як "убивцю Тесла", але недавно колишній головний інженер Model S Пітер Роулінсон та нинішній шеф-технолог Lucid Motors попросив громадськість не називати так їхній електромобліь. Мовляв, у Тесла Lucid Motors бачить "друга".

luscid Air lucidmotors.com

"Убивцею Тесла" седан Air назвали через його характеристки. Відомо, що електромобіль буде доступний у двох версіях: у базовому виконанні з одним електродвигуном (на 395 кінських сил і 600 Нм), заднім приводом, батареєю ємністю 75 кВтг (запас ходу – 386 км), а також у топовом варіанті з двома електродвигунами (1000 к.с.), повним приводом і 130-кіловат-годинним акумулятором (пробіг на одній зарядці – 644 км).

luscid Air lucidmotors.com

У стандартній комплектації машина отримає п'ять сидінь (за доплату можна буде приплюсувати ще два крісла), а також пневматичну підвіску та автономну систему керування.

luscid Air lucidmotors.com

luscid Air lucidmotors.com

Виробництво автомобіля почнеться наприкінці цього року на новому заводі компанії Casa Grande в Арізоні, а перші поставки клієнтам у Північній Америці очікуються в кінці 2020-го або на початку 2021-го року (до Європи новинка повинна прибути в кінці 2021 року).

Ціна Lucid Air на американському ринку складе від 52 500 доларів.

До речі, як писав OBOZREVATEL, зовсім нещодавно Tesla Model S перерахували запас ходу – тепер він становить 647 км.