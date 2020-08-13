Підліток перетворив Москвич за $480 на електромобіль

Хлопець на ім'я Микита, автор YouTube-каналу Temnaya FAZA, присвяченого різним експериментам в галузі фізики, створив дивовижний автомобіль. Він придбав старий Москвич-2140 і перетворив його на електрокар. Причому процес перероблення відбувався згідно з усіма канонами автомобілебудування, кустарним його не назвеш.

Москвич був придбаний хлопцем лише за 480 доларів. Після цього він "викинув" з нього непотрібні агрегати і встановив електричну начинку – мотор від гольф-кара і китайські батареї ємністю 17 кВтг (коробка передач при цьому залишилася рідна – вона "застигла" на першій швидкості). Запас ходу "радянського електромобіля" становить 100 км.

Електромобіль Москвич. Скріншот відео

Треба сказати, що з акумуляторами були певні складності. Щоб отримати належну автономність, їх знадобилося чимала кількість. Тому блоки батарей довелося розкидати мало не по всіх порожніх місцях Москвича: в капоті, на місці бака під днищем і т.д.

Електромобіль Москвич. Скріншот відео

Всі життєво важливі показники автомобіля контролюються за допомогою керуючої електроніки та планшета, встановленого на передній панелі. На тачскрін виводиться, наприклад, частота обертання двигуна і швидкості, крім того, з його допомогою можна керувати звуковим сигналом, двірниками, фарами, покажчиками повороту Крім того, тут же можна запускати або відключати двигун, а також вибирати передній або задній режим ходу. Також на планшет виведена картинка камери заднього виду. Нарешті, ще одна особливість – автомобілем можна керувати дистанційно за допомогою смартфона.

Електромобіль Москвич. Скріншот відео

Втім, деякі "моменти" в електричному Москвичі ще не дороблені. Наприклад, у нього поки немає гальм (зараз машину можна зупинити лише шляхом гальмування двигуном і ручника). Крім того, винахідник планує надалі модернізувати інтерфейс планшета і навіть встановити інфрачервону камеру для ідентифікації людей і тварин на дорозі.

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