Peugeot представила новий комерційний електромобіль

Французька компанія Peugeot виводить на ринок електричну новинку – комерційну модель e-Boxer. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Після запуску електричного комерційного фургону Peugeot e-Expert, наступним кроком став дебют моделі e-Boxer. Це повністю електрична версія великого комерційного фургона, який випускається з 1994 року.

2021 Peugeot e-Boxer. фото: int-media.peugeot.com

Покупцям будуть запропоновані два види акумуляторів – ємністю 37 кВтг і 70 кВтг. Запас ходу складає від 200 до 340 км (по циклу WLTP). Фургон можна буде замовити в відповідно до індивідуальних потреб кожного конкретного клієнта. На вибір є 4 варіанти довжини і 3 варіанти колісної бази (3, 3,5 і 4,04 м). Максимальний корисний об'єм вантажного відсіку в залежності від версії – від 8 до 17 м3. Вантажопідйомність новинки – до 1890 кг.

2021 Peugeot e-Boxer. фото: int-media.peugeot.com

У рух автомобіль приводиться електродвигуном потужністю 90 кВт (122 к.с.) з максимальним обертовим моментом 260 Нм. Максимальна швидкість в залежності від версії становить від 90 до 110 км/год.

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Розташування тягового акумулятора в нижній частині кузова дозволило зберегти корисний вантажний об'єм на рівні аналогічних моделей з ДВС і досягти оптимального розподілу маси між осями.

e-Boxer вже в стандартній комплектації має вбудований зарядний пристрій. Час зарядки АКБ до 80% ємності на потужних терміналах (до 50 кВт) складе приблизно за 1 годину. При використанні станції Wall Box (22 кВт) – повна зарядка акумулятора на 37 кВтг зажадає близько 5 годин, а для АКБ на 70 кВтг – близько 9 годин. При використанні Wall Box (7,4 кВт) буде потрібно відповідно 6 і 12 годин.

2021 Peugeot e-Boxer. фото: int-media.peugeot.com

Дізнатися електричну новинку можна буде за фірмовим логотипам "e-Boxer" на задніх дверях і "e" – на передніх крилах.

2021 Peugeot e-Boxer. фото: int-media.peugeot.com

2021 Peugeot e-Boxer. фото: int-media.peugeot.com

Для управління електромобілем використовуються три кнопки, розташовані на центральній консолі: D-N-R. Цікавою особливістю e-Boxer є оригінальне дзеркало заднього виду з вбудованим дисплеєм, на який виводиться інформація про рівень заряду АКБ, запас ходу, напруга і сила струму в бортовій мережі, а також обраний режим руху.

Для управління електромобілем використовуються три кнопки, розташовані на центральній консолі: D-N-R. фото: int-media.peugeot.com

Цікавою особливістю e-Boxer є оригінальне дзеркало заднього виду з вбудованим дисплеєм, на який виводиться різноманітна інформація. фото: int-media.peugeot.com

Для новинки доступний широкий комплект опцій, в числі яких є 9-дюймовий сенсорний дисплей і штатна навігація, камера заднього виду, системи екстреного гальмування, контролю рядності Line Crossing Alert, стеження за дорожніми знаками, моніторинг сліпих зон, круїз-контроль, системи Grip Control і Hill Descent Control, система попередження про рух ззаду і світлодіодна оптика LED DRL.

Для Peugeot e-Boxer пропонується великий асортимент опцій, наприклад, 9-дюймовий сенсорний дисплей. фото: int-media.peugeot.com

Компанія Peugeot надає гарантію на тяговий акумулятор 8 років або 160 тис км пробігу (до рівня ємності 70% від номіналу). Електричний e-Boxer буде запропонований на європейському ринку з 4-го кварталу 2020 року. Новинка буде проводитися на заводі в Італії і далі відправлятися до партнерської компанії Bedeo для електрифікації.

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