Peugeot поповнив лінійку електромобілів моделлю e-Partner

Французька компанія Peugeot продовжує планомірне розширень гами електричних автомобілів бренду та презентувала версію e-Partner на електротязі.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка поповнить сімейство електромобілів марки, яка вже представлена більш великими комерційними e-Expert та e-Boxer.

Автомобіль буде запропонований зі стандартним або подовженим кузовом, у вантажному або вантажно-пасажирському варіанті peugeot.ua

Автомобіль буде запропонований зі стандартним або подовженим кузовом, у вантажному або вантажно-пасажирському варіанті. Запас ходу по циклу WLTР досягає 275 км, що цілком достатньо для повсякденної експлуатації у місті.

Новинка нічим не поступається своїми побратимам з ДВС та має вантажопідйомність до 800 кг. Крім того, автомобіль здатний буксирувати причепа масою до 750 кг. Корисний об'єм вантажного відсіку у версії з подовженим кузовом досягає 4,4 м3.

Новинка нічим не поступається своїми побратимам з ДВС та має вантажопідйомність до 800 кг peugeot.ua

e-Partner побудований на платформі EMP2. Він оснащується електромотором потужністю 100 кВт, а максимальний обертовий момент досягає 260 Нм. Живлення для нього забезпечує тяговий акумулятор енергоємністю 50 кВтг. З таким арсеналом фургон здатний розвинути швидкість до 130 км/год.

e-Partner оснащується електромотором потужністю 100 кВт, а максимальний обертовий момент досягає 260 Нм peugeot.ua

Для моделі запропоновано два типи вбудованих зарядних пристроїв: 1-фазний потужністю до 7,4 кВт або 3-фазний потужністю до 11 кВт. Лючок для підключення зарядного кабелю розташований на задньому лівому крилі. Як джерело живлення може виступати звичайна розетка, пристрій типу Wallbox або потужна зарядна станція. В останньому випадку на станції потужністю до 100 кВт зарядка акумулятора до 80% від номінальної ємності займає всього 30 хвилин.

На станції потужністю до 100 кВт зарядка акумулятора до 80% від номінальної ємності займає всього 30 хвилин peugeot.ua

Водієві пропонується на вибір кілька режимів роботи силового агрегату, що дозволяє вибирати між динамікою та максимальним запасом ходу. Також e-Partner оснащений системою рекуперації енергії з двома рівнями ефективності. Для моделі пропонується широкий список базових та додаткових опцій, включаючи перший у сегменті повністю цифровий кокпіт.

Для моделі пропонується широкий список базових і додаткових опцій, включаючи перший у сегменті повністю цифровий кокпіт peugeot.ua

Продажі e-Partner стартують в Європі у другій половині 2020 року. Виробництво новинки буде організовано на заводі в іспанському місті Віго.

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