Peugeot 208 та 2008 залишаться без ДВЗ

Наступне покоління Peugeot B-сегмента, яке прийде на зміну нинішнім моделям 208 та 2008, буде оснащуватися виключно електромоторами.

Про це розповів Auto Express керівник Peugeot Жан-Філіп Імпарато. Актуальні моделі 208 та 2008, включаючи версії e-208 та e-2008, були представлені у 2019 році. Вони доступні з бензиновим, дизельним або електричним двигуном. Однак наступне покоління, яке очікується в другій половині десятиліття залишиться без ДВЗ.

Peugeot e-208 int-media.peugeot.com/

Рішення було прийнято після аналізу продаж електрифікованих моделей. "За останні десять тижнів замовлення на e-208 та e-2008 склали понад 14%. А на частку гібридної версії PHEV кросовера 3008, який ми представили на початку грудня, припадає 27%". За даними Peugeot, кожен десятий проданий автомобіль у світі у 2020 році був електрифікований.

Peugeot e-2008 int-media.peugeot.com/

Однак, на думку Імпарато, з переходом субкомпактних міських автомобілів на електротягу будуть проблеми. "В A-класі, якщо ви додасте електричні компоненти, інтернет-технології, 5G, високий рівень безпеки та інше, то початкова вартість виросте з нинішніх 10 до 30тисяч євро", – коментує керівник Peugeot.

Peugeot 3008 int-media.peugeot.com/

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