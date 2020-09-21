Перший в світі масовий електромобіль знімають з виробництва

Компанія Mitsubishi знімає з виробництва електрокар iMiEV. Ця модель є першою "масової" електричкою – вона пробула на конвеєрі 11 років, з 2009 по 2020 рік (бестселер Nissan Leaf з'явився роком пізніше).

Про те, що культову машину відправляють на пенсію, дізналося видання Nikkei. Причина такого рішення з боку японської марки – відсутність бюджету на продовження проекту і брак персоналу для подальшого оновлення моделі, в якому вона потребує на тлі постійно зростаючої конкуренції в EV-сегменті.

Mitsubishi iMiEV відправили на пенсію. Фото: autocar.co.uk

В цілому Mitsubishi iMiEV можна вважати вдалим проектом, як для першого електрокара: машина була офіційно представлена в 50 країнах, за час свого існування компанія реалізувала 32 тис. екземплярів моделі. В Європі Mitsubishi i-MiEV став відомим завдяки своїм братам-близнюкам Peugeot iOn і Citroën C-Zero, які продавалися з 2010 по 2019 рік групою PSA в рамках альянсу з японським виробником.

Mitsubishi iMiEV іделаьно підходив для міського середовища. Він досягав в довжину 3,47 м і оснащувався електромотором на 67 к.с. (196 Нм), а також батареєю ємністю 16 кВтг, якої вистачало на 150 км по циклу NEDC. В реальності ж він міг проїжджати близько 100 км.

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