Перший у світі: в Китаї створили унікальний електромобіль

Компанія Zoomlion з Китаю займається виробництвом автокранів та інших транспортних засобів спеціального призначення. Тепер компанія першою в світі розробила повністю електричний автокран.

Вантажівка під назвою Zoomlion ZTC250N-EV (на більш звучне ім'я сподіватися не доводилось) має вантажопідйомність 25 тонн і відноситься до сегменту середніх автокранів. Використання електромотору дозволило зробити ТС на 35% більш вигідним в експлуатації в порівнянні зі звичними ДВЗ.

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Максимальна швидкість нового китайського автокрану склала 90 км/год, кут підйому стріли дорівнює 50 градусам. Відмова від застосування дизельного двигуна також зробила автокран номінально нешкідливим для навколишнього середовища і дозволила домогтися рівня шуму в 65 Дб – як в салоні легкового автомобіля.

Перший в світі повністю електричний автокран Zoomlion ZTC250N-EV Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.

Запас ходу на одній повній зарядці ZTC250N-EV дорівнює 260 км, що можна назвати хорошим показником для такої техніки. Правда, невідомо, за якою методикою в компанії вели розрахунок. Цікаво також, що електричний автокран оснащено стандартизованими зарядними роз'ємами для використання існуючої інфраструктури зарядних станцій.

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Розробка моделі зайняла два роки. Китайська компанія Zoomlion є шостим за величиною виробником будівельної техніки в світі. Тепер можна зробити висновок, що в подальшому використання електричних силових установок стане більш поширеним явищем у світі спеціальних транспортних засобів.

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