Перший російський електромобіль показали на відео

Новий російський виробник електромобілів Zetta показав на відео свій бюджетний електромобіль. Ролик присвячений процесу розробки та виробництва моделі.

Як повідомляє Drom, довжина електромобіля Zetta становить лише 3030 мм, ширина – 1760 мм, висота – 1600 мм. Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки.

Автомобіль отримав каркасну силову структуру, на яку зовні кріпляться окремі кузовні елементи зі склопластику. У рух новинку призводить єдиний електромотор, який відповідає за передні колеса. Запас ходу дорівнює 180 км.

Довжина кузова Zetta – лише 3030 мм. Фото: drom.ru

Салон російського електромобіля виглядає дуже скромно. Фото: drom.ru

За даними ЗМІ, проєкт Zetta вже обійшовся в 570 млн. рублів (7,7 млн. доларів або 213 млн. грн). Виробникові необхідно отримати ще 100 млн. рублів (1,3 млн. доларів або 37 млн. грн). Серійне виробництво планують налагодити наприкінці 2020 або на початку 2021 року. Очікується, що на ринок російський електрокар Zetta вийде за ціною від 550 000 руб ($7500 або 205 000 грн),.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про російських інвесторів, які вклалися у виробника спортивних автомобілів з Нідерландів та планують його відродження.

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