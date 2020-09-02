Перший російський електрокар не отримав фінансування і запізниться на ринок

Російська компанія Zetta не отримала фінансування, необхідне для завершення процесу підготовки до виробництва бюджетного електромобіля. Через це вихід моделі на ринок відкладається.

Як повідомляють Ведомости, компанія залучила інвестиції на суму 570 мільйонів рублів (7,7 млн доларів, або 213 млн грн). Для завершення облаштування виробничого майданчика Zetta були потрібні ще 100 млн рублів (1,3 млн доларів або 37 млн грн).

Але в позику цієї суми відмовили у Фонді розвитку промисловості. Відомство готове переглянути своє рішення, якщо автовиробникові вдасться залучити нового інвестора, який повірить в ринкові перспективи нового продукту.

Компанія Zetta не отримала фінансування для старту виробництва. Фото: insideevs.com

Налагодити виробництво Zetta City Module 1 планували наприкінці 2020 року, але відмова в отриманні позики змусила компанію перенести терміни, щоб підшукати можливості фінансування.

Передньопривідний електромобіль розрахований на водія і трьох пасажирів. Запас ходу складає 180 км. Очікується, що на ринок російський електрокар Zetta вийде за ціною від 550 000 руб ($7500, або 205 000 грн),.

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