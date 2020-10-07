Перший китайський електрокросовер BMW зійшов з конвеєра

Компанія BMW запустила в серійне виробництво свій перший електричний кросовер – BMW iX3. Випуск моделі стартував на заводі BMW Brilliance Automotive в Шеньяні, Китай.

Про це повідомила прес-служба німецької марки та заодно опублікувала відео, в якому можна оцінити процес складання нової моделі. Відзначається, що на китайському підприємстві електричний BMW iX3 випускається поряд зі звичайним паливним X3 (щоб подивитися відео, досколльте новина до кінця).

У Китаї почалося виробництво BMW iX3. Фото: BMW

Цікаво, що BMW iX3 будуть випускати в Піднебесній не тільки для місцевого ринку, а для всього світу. Тому і в Китаї, і в Європі, продаватимуть екземпляри "made in China". А ось на ринок США новинку не будуть виводити – німці порахували, що американцям з їх великими пробігами не вистачатиме запасу ходу BMW iX3.

До речы, про характеристики моделі. Кросовер оснащений батареєю ємністю 80 кВтг, якої вистачає на 460 км (WLTP) / 520 км (NEDC) пробігу. За рух машини відповідає один електромотор, що видає 210 кВт (286 к.с.) 400 Нм.

Продаж BMW iX3 почнеться найближчим часом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електромобілі обходяться в експлуатації в два рази дешевше, ніж бензинові авто.