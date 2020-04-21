Перший електромобіль Subaru: 290 сил, привід 4х4 та 500 км ходу
Два місяці тому Subaru показала макет свого першого електромобіля, кросовера на батарейках. Тепер з'явилися подробиці щодо майбутнього авто, зокрема, дані по технічних характеристиках.
І довідалося про них японське видання response.jp. За інформацією зарубіжного ЗМІ, потужність силової установки першого електромобіля Subaru складе 290 к.с., а запас ходу на одному заряді буде на рівні 500 км (таку солідну автономність забезпечить літій-іонна батарея великої емності). При цьому вже у базі машина отримає повний привід.
Прийдешня модель також запропонує високий рівень безпеки, оскільки її оснастять комплексом електронних помічників EyeSight. Такий пакет включить у себе систему кругового моніторингу (камери з оглядовістю на 360 градусів), систему контролю смуги, функцію автоматичного гальмування, а також автоматичний паркувальник.
Відомо дещо і про дизайн електрокара: японські журналісти переконані, що серійна версія буде яскравішою і агресивною, ніж макет. Замість нудною заглушки спереду з'явиться більш симпатична, стилізована під радіаторну решітку панель, на бампери додадуть хромований декор, а місце тонких смуг освітлення займуть світлодіодні фари кутної та масивної форми.
Нарешті, повідомляється, що новинка буде називатися Subaru Evoltis – торгову марку "Evoltis" японці запатентували ще у 2018 році. Дебютує автомобіль повинен в жовтні 2021 року на автосалоні в Токіо.
До речі, свій перший електромобіль Subaru розробляє разом з Toyota. Автомобіль побудують на платформі, над якою працюють інженери обох компаній. Йдеться про модульне шасі e-TNGA, спеціально заточене під "зелені" моделі.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що популярний кросовер Toyota RAV4 відзначився важливим, десятимільйонним досягненням.