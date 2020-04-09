Перший електромобіль Skoda зняли з продажу через високий попит

Стас Сіділєв Електромобілі 19:00, 9.04.2020

Skoda Citigo-e iV є одним з найбільш доступних електромобілів на ринку. На його користь грають низька ціна і гідні характеристики. Але цей електрокар вже знятий з продажу.

Наприклад, британські дилери Skoda зіткнулися з проблемою – всі екземпляри Citigo-e iV, призначені для місцевого ринку, розпродані. Тому в британському представництві компанії вирішили зупинити продажі автомобіля, замовлення на нього більше не приймають.

Перший електромобіль Skoda виявився дуже популярним
skoda-auto.com

Перші електромобілі Шкода потрапили до Великої Британії наприкінці січня. Вже до середини березня, менш ніж за два місяці, близько 400 екземплярів були розпродані – поки це всі електрокари, заплановані для реалізації на місцевому ринку.

Перший електромобіль Skoda виявився дуже популярним
skoda-auto.com

На даний момент виробництво нових партій призупинено з 16 березня, адже заводи Skoda поки не працюють через карантин. Коли конвеєр знову запустять, виробництво електромобілів (та інших моделей бренду) продовжиться.

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Популярним Citigo-e iV виявився неспроста. При ціні близько 17 тис. фунтів стерлінгів автомобіль пропонує 260 км запасу ходу, сучасний стильний дизайн і практичний п'ятимісний салон.

Перший електромобіль Skoda виявився дуже популярним
skoda-auto.com

OBOZREVATEL вже повідомляв про Tesla Model S, яку відправили за покупками в період епідемії. При цьому електромобіль з автопілотом не впорався із завданням.

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