Перший електромобіль Skoda зняли з продажу через високий попит
Skoda Citigo-e iV є одним з найбільш доступних електромобілів на ринку. На його користь грають низька ціна і гідні характеристики. Але цей електрокар вже знятий з продажу.
Наприклад, британські дилери Skoda зіткнулися з проблемою – всі екземпляри Citigo-e iV, призначені для місцевого ринку, розпродані. Тому в британському представництві компанії вирішили зупинити продажі автомобіля, замовлення на нього більше не приймають.
Перші електромобілі Шкода потрапили до Великої Британії наприкінці січня. Вже до середини березня, менш ніж за два місяці, близько 400 екземплярів були розпродані – поки це всі електрокари, заплановані для реалізації на місцевому ринку.
На даний момент виробництво нових партій призупинено з 16 березня, адже заводи Skoda поки не працюють через карантин. Коли конвеєр знову запустять, виробництво електромобілів (та інших моделей бренду) продовжиться.
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Популярним Citigo-e iV виявився неспроста. При ціні близько 17 тис. фунтів стерлінгів автомобіль пропонує 260 км запасу ходу, сучасний стильний дизайн і практичний п'ятимісний салон.
OBOZREVATEL вже повідомляв про Tesla Model S, яку відправили за покупками в період епідемії. При цьому електромобіль з автопілотом не впорався із завданням.