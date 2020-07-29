Перший електрокросовер Skoda порадує затишком Octavia A8

Віталій Сазонов Електромобілі 15:58, 29.07.2020 Оновлено: 16:37, 29.07.2020

До світового дебюту першого електричного кросовера Skoda залишилося кілька тижнів – прем'єра моделі Enyaq iV відбудеться у вересні, а тим часом чехи продовжать публікувати нові зображення моделі. Сьогодні Skoda представила дизайн салону майбутнього електрокросовера на двох ескізах, а також опублікувала одне зображення, яке розкриває технічні тонкощі.

Як видно, всередині Skoda Enyaq iV буде примітний повністю оцифрованим інтер'єром, виконаним у стилі моделей Scala, Kamiq і Octavia нового покоління. Машина отримає цифрову приладову панель і великий, 13-дюймовий тачскрін мультимедіа – вони розташовані на передній панелі з мінімалістичним оформленням. Одночасно масивна центральна консоль порадує великою кількістю ніш для зберігання дріб'язку і глянсовою обробкою. При цьому тут не буде звичного важеля КП – управління трансмісією, очевидно, буде здійснюватися через набір спеціальних кнопок.

Салон Skoda Enyaq на перших зображеннях.
Фото: Skoda

Останнє зображення показує розташування акумулятора і електродвигунів на двох осях (останнє може бути застосовано до повнопривідних версій моделі). Також на ньому можна розглянути силует моделі і характерні лінії – судячи з них, новинка буде схожа на інші моделі Skoda і навіть електричний хетчбек VW ID.3, який доводиться їй родичем по концерну.

Skoda Enyaq – так будуть розташовуватися агрегати.
Фото: Skoda

Про характеристики Skoda Enyaq можна прочитати тут.

Skoda Enyaq – фото, які було опубліковано раніше.
Фото: Skoda
Skoda Enyaq – фото, які було опубліковано раніше.
Фото: Skoda

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda вже випустила 3 млн китайських авто.

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