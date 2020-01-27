Перший електричний кросовер Volvo вразив своєю ціною

Компанія Volvo розпочала прийом замовлень на свій перший електричний кросовер – XC40 Recharge. Одночасно були оголошені і ціни на новинку на рідному ринку, у Швеції.

Як з'ясував OBOZREVATEL, електроссовер Вольво можна замовити "в деяких країнах Європи" (в яких саме, не уточнюється). При цьому на батьківщині його стартова ціна становить 699 000 шведських крон, що в перерахунку в євро становить приблизно 66,1 тис. євро.

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

І це, треба сказати, досить багато, як для компактного, нехай і електричного кросовера. Особливо якщо врахувти той факт, що спочатку у Volvo прогнозували початкову ціну на рівні 40-45 тис. євро, але у підсумку машина виявилася помітно дорожчою: для порівняння, флагманський п'ятиметровий позашляховик Volvo XC90 коштує від 619 900 крон (58,6 тис. євро), а різниця з бензиновим XC40 дивує ще більше (більш ніж у 2 рази!) – за нього шведські дилери просять від 294 900 крон (27,9 тис. євро).

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Проте, самих шведів така ціна не налякала: зараз у Швеції бум на електромобілі (в 2019 році їх продаж зріс на 8,1%, що є другим показником зростання в світі після Норвегії), тому вже у перший день на новий XC40 Recharge було оформлено кілька тисяч замовлень.

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Виробництво Volvo XC40 Recharge почнеться в другій половині року, перші клієнти отримають свої "електрички" до осені 2020 року. До 2025 року Volvo має намір вивести на ринок ще чотири нових моделі електромобіля, серед яких буде "зелена" версія вищезгаданого XC90, про що стало відомо буквально декілька днів тому назад.

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Що ж стосується технічних характеристик Volvo XC40 Recharge вони у нього такі:

силова установка: 408 к.с. і 660 Нм (два мотори);

батарея: місткістю 78 кВтг;

розгін від 0 до 100 км/год: 4,9 сек;

максимальна швидкість: 180 км/год;

запас ходу по циклу WLTP: 425 км;

реальний запас ходу: 375-400 км;

максимальна потужність заряджання: 150 кВт;

час швидкої зарядки до 80%: до 40 хв.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Volvo електрифікує половину своїх моделей.

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