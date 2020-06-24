Перший електричний кросовер Skoda: нові фото

Електромобіль Skoda Enyaq iV продовжує проходити випробування, новинку показали на свіжих фото. Найближчий родич – електричний кросовер VW ID.4, на який авто вже дуже схоже.

Спереду замість решітки встановлена заглушка, по боках від якої розходяться вузькі фари. У бампері помітні невеликі повітрозабірники – електромобілю потрібно набагато менше повітря для охолодження, ніж ДВЗ.

Електромобіль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Електромобіль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Усі ці деталі можна роздивитись навіть незважаючи на камуфляж, яким повністю покритий кузов. Ззаду прототип уже майже нічого не показує. Залишається тільки фантазувати про те, що ліхтарі можуть з'єднати смугою за останньою модою. Але ми бачимо спойлер над склом – невід'ємний атрибут аеродинаміки для підвищення ефективності витрати енергії.

Електромобіль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Електромобіль Skoda Enyaq iV. Фото: carscoops.com

Модифікації Skoda Enyaq iV:

передній привід, 146 к.с., батарея 55 кВтг і 340 км запасу ходу

передній привід, 178 к.с., батарея 62 кВтг і 390 км запасу ходу

передній привід, 204 к.с., батарея 82 кВтг і 500 км запасу ходу

повний привід, 262 к.с., батарея 82 кВтг і 460 км запасу ходу

повний привід, 302 к.с., батарея 82 кВтг і 460 км запасу хід

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Офіційно електричний кросовер Шкода покажуть до кінця року. У продаж новинка надійде в 2021.

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