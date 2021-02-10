Opel презентував новий електромобіль Combo-e Life

Компанія Opel анонсувала електричний вен Combo-e Life.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль поповнить електричну сім'ю німецького бренду.

Новинка має у своєму арсеналі електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.) Opel

Новинка має у своєму арсеналі електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.), а його крутний момент досягає 260 Нм. Живлення для електромотора забезпечує батарея ємністю 50 кВтг.

Combo-e Life розганяється до 100 км/год за 11,2 с, а його швидкість обмежена електронікою на позначці 130 км/год Opel

Заряджати АКБ можна від звичайної побутової розетки, Wallbox або зарядної станції з постійним струмом (DC) потужністю до 100 кВт. Причому для підзарядки батареї до 80% достатньо лише 30 хвилин за умови використання потужних зарядних станцій.

Combo-e Life розганяється до 100 км/год за 11,2 с, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 130 км/год. Залежно від їздових налаштувань та стилю водіння запас ходу досягає 280 км (WLTP).

Заряджати АКБ можна від звичайної побутової розетки, Wallbox або високопотужної зарядної станції потужністю до 100 кВт Opel

Автомобіль оснащено численними електронними помічниками водія, включно із системою допомоги при спуску, асистентом утримання у смузі руху, камерою для розпізнавання дорожніх знаків, системою попередження про лобове зіткнення із функціями розпізнавання пішоходів та автоматичним екстреним гальмуванням. Як опцію можна замовити систему IntelliGrip, що допомагає у складних дорожніх умовах. Також можна оснастити автомобіль камерою заднього вигляду Panorama Rear View.

Автомобіль оснащено численними електронними помічниками водія Opel

Combo-e Life пропонується з однією або двома бічними дверима та в різних варіантах кузова – стандартному (4,4 м) або збільшеному XL (4,75 м). Окрім того, покупці зможуть вибрати варіант як із 5-місним, так і з 7-місним салоном.

Залежно від їздових налаштувань та стилю водіння запас ходу досягає 280 км (WLTP) Opel

Зі стандартним кузовом та 5-місним салоном багажник має об'єм 597 л, а у випадку з подовженим кузовом – 850 л. У разі складання сидінь об'єм багажного відділення стандартної версії збільшується до 2126 л, а варіант XL – до 2693 л. Окрім того, спинка переднього крісла може складатися вперед для перевезення довгих предметів.

Opel Combo-e Life з'явиться у європейських дилерських центрах компанії восени поточного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Opel показав електричну версію фургона Movano та електричний фургон Vivaro-e.