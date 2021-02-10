Opel презентував новий електромобіль Combo-e Life

Компанія Opel анонсувала електричний вен Combo-e Life.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль поповнить електричну сім'ю німецького бренду.

Новинка має у своєму арсеналі електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.), а його крутний момент досягає 260 Нм. Живлення для електромотора забезпечує батарея ємністю 50 кВтг.

Заряджати АКБ можна від звичайної побутової розетки, Wallbox або зарядної станції з постійним струмом (DC) потужністю до 100 кВт. Причому для підзарядки батареї до 80% достатньо лише 30 хвилин за умови використання потужних зарядних станцій.

Combo-e Life розганяється до 100 км/год за 11,2 с, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 130 км/год. Залежно від їздових налаштувань та стилю водіння запас ходу досягає 280 км (WLTP).

Автомобіль оснащено численними електронними помічниками водія, включно із системою допомоги при спуску, асистентом утримання у смузі руху, камерою для розпізнавання дорожніх знаків, системою попередження про лобове зіткнення із функціями розпізнавання пішоходів та автоматичним екстреним гальмуванням. Як опцію можна замовити систему IntelliGrip, що допомагає у складних дорожніх умовах. Також можна оснастити автомобіль камерою заднього вигляду Panorama Rear View.

Combo-e Life пропонується з однією або двома бічними дверима та в різних варіантах кузова – стандартному (4,4 м) або збільшеному XL (4,75 м). Окрім того, покупці зможуть вибрати варіант як із 5-місним, так і з 7-місним салоном.

Зі стандартним кузовом та 5-місним салоном багажник має об'єм 597 л, а у випадку з подовженим кузовом – 850 л. У разі складання сидінь об'єм багажного відділення стандартної версії збільшується до 2126 л, а варіант XL – до 2693 л. Окрім того, спинка переднього крісла може складатися вперед для перевезення довгих предметів.

Opel Combo-e Life з'явиться у європейських дилерських центрах компанії восени поточного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Opel показав електричну версію фургона Movano та електричний фургон Vivaro-e.