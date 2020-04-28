Opel підготував електричний фургон Vivaro-e

Компанія Opel готує до дебюту повністю електричний комерційний фургон Vivaro-e.

2021 Opel Vivaro-e opel.com

Презентований в кінці минулого року, Vivaro-e створений на базі звичайної моделі Vivaro, але замість ДВС він отримав електричний силовий агрегат. Покупці зможуть вибирати між двома варіантами літій-іонної батареї.

Залежно від батареї, Opel Vivaro-e запас ходу складає від 230 до 330 км по циклу WLTP opel.com

Стандартна версія має енергоємність 50 кВтг, що дозволяє подолати на електротязі до 230 км по циклу WLTP. Для тих, кому потрібно збільшений запас ходу, можуть замовити батарею на 75 кВтг, яка дозволить збільшити пробіг до 330 км (WLTP).

Зарядка батареї може здійснюватися за допомогою швидких зарядок або від звичайної побутової електромережі opel.com

Батарея розташована під підлогою вантажного відсіку, що не тільки дозволяє знизити центр ваги, але і абсолютно не впливає на об`єм корисного простору.

2021 Opel Vivaro-e opel.com

Обидві батареї живлять 136-сильний електромотор, що володіє обертовим моментом в 260 Нм. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 130 км/год.

2021 Opel Vivaro-e opel.com

2021 Opel Vivaro-e opel.com

Зарядка батареї може здійснюватися за допомогою швидких зарядок або від звичайної побутової електромережі. Використання потужного пристрою на 100 кВт дозволить зарядить стандартну батарею до 80% її ємності за 30 хвилин, а для батареї на 75 кВтг потрібно 45 хвилин.

Покупці Vivaro-e зможуть вибрати між трьома варіантами довжини – 4,6, 4,95 або 5,3 м opel.com

Покупці зможуть вибрати між трьома варіантами довжини – 4,6, 4,95 або 5,3 м, а також між різними типами кузовів, включаючи пасажирський варіант. Повна маса електромобіля в залежності від версії коливається від 2800 до 3100 кг.

Вантажопідйомність Vivaro-e – до тисячі двісті сімдесят п'ять кг opel.com

Новинка буде продаватися під брендами Opel і Vauxhall. Оформити замовлення на електричний Vivaro-e можна буде вже цього літа, а перші товарні екземпляри надійдуть до покупців восени. Як нам повідомляли в представництві компанії в Україні, поява новинки на вітчизняному ринку планується на 2021 рік.

2021 Opel Vivaro-e opel.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel готується презентувати електричний кросовер Opel Mokka.