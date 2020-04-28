Opel підготував електричний фургон Vivaro-e
Компанія Opel готує до дебюту повністю електричний комерційний фургон Vivaro-e.
Презентований в кінці минулого року, Vivaro-e створений на базі звичайної моделі Vivaro, але замість ДВС він отримав електричний силовий агрегат. Покупці зможуть вибирати між двома варіантами літій-іонної батареї.
Стандартна версія має енергоємність 50 кВтг, що дозволяє подолати на електротязі до 230 км по циклу WLTP. Для тих, кому потрібно збільшений запас ходу, можуть замовити батарею на 75 кВтг, яка дозволить збільшити пробіг до 330 км (WLTP).
Батарея розташована під підлогою вантажного відсіку, що не тільки дозволяє знизити центр ваги, але і абсолютно не впливає на об`єм корисного простору.
Обидві батареї живлять 136-сильний електромотор, що володіє обертовим моментом в 260 Нм. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 130 км/год.
Зарядка батареї може здійснюватися за допомогою швидких зарядок або від звичайної побутової електромережі. Використання потужного пристрою на 100 кВт дозволить зарядить стандартну батарею до 80% її ємності за 30 хвилин, а для батареї на 75 кВтг потрібно 45 хвилин.
Покупці зможуть вибрати між трьома варіантами довжини – 4,6, 4,95 або 5,3 м, а також між різними типами кузовів, включаючи пасажирський варіант. Повна маса електромобіля в залежності від версії коливається від 2800 до 3100 кг.
Новинка буде продаватися під брендами Opel і Vauxhall. Оформити замовлення на електричний Vivaro-e можна буде вже цього літа, а перші товарні екземпляри надійдуть до покупців восени. Як нам повідомляли в представництві компанії в Україні, поява новинки на вітчизняному ринку планується на 2021 рік.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel готується презентувати електричний кросовер Opel Mokka.