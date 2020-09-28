Opel готує електричну версію фургона Movano

Німецька компанія Opel продовжує активно розвивати напрямок електротранспорту і готує нову модель Movano-e.

Про це повідомляє прес-служба виробника. На конференції SHIFT Mobility в Берліні, керівник Opel Міхаель Лошеллер заявив, що вже у наступному році почнеться випуск електричної версії фургона, яка отримає позначення Movano-е.

Нагадаємо, що раніше компанія представила електричну версію Vivaro-e, поява якої у дилерів очікується в Європі цієї осені, а також анонсувала випуск електричних Combo-e і флагманського Movano-e. Таким чином, зовсім скоро Opel сформує повну лінійку комерційних електромобілів.

"Ми пообіцяли покупцям, що Opel стане електрифікованим, – і ми виконуємо свою обіцянку! Вже з 2021 року кожного автомобіль в нашому великому портфелі комерційних моделей буде мати електричну версію. Електрифікація особливо важлива в сегменті легких комерційних автомобілів. Будь то транспорт для доставки або автомобілі для фахівців, майстрів, будівельників. Вибравши будь-яку з наших комерційних моделей – Combo, Vivaro, Movano – клієнт зможе пересуватися на електротязі без шкідливих викидів і з правом доступу в центр міста або на закриту територію. і, звичайно, кожен фургон може бути виконаний по індивідуальним проектом відповідно до запитів покупця. Уже в наступному році Opel запропонує 9 електрифікованих автомобілів в найважливіших сегментах ринку", – розповів Міхаель Лошеллер, генеральний директор Opel.

В цілому компанія продовжує планомірно дотримуватися стратегії електрифікації власних автомобілів – не тільки комерційних, але також легкових. З першого кварталу 2020 року на європейському ринку доступний електромобіль Corsa-e і гібрид Grandland X Plug-In Hybrid. У найближчому майбутньому також буде представлений сімейний вен Zafira-e Life. Новий кросовер Opel Mokka отримав електричну версію з моменту дебюту. Нарешті, вже в наступному році з'являться електрифіковані версії Combo Life і нового хетчбека Astra.

Поява Movano-e знаменує собою наступний крок на шляху Opel до електричної мобільності і зниження викидів CO2. Разом з Групою PSA і Total, а також із залученням власної дочірньої компанії Saft, бренд Opel підписав угоду про створення спільного підприємства Automotive Cells Company. В рамках даного партнерства сторони мають намір до 2023 року створити гравця світового рівня з розробки та виробництва високопродуктивних акумуляторів для автомобільної промисловості.

Центр досліджень і розробок в Бордо і експериментальний завод в Нерсак (Франція) вже почали роботи зі створення високоефективних літій-іонних акумуляторів. В результаті планується запустити їх масове виробництво відразу на двох "гігафабріках": в Дуврене (Франція) і Кайзерслаутерні (Німеччина). Крім того, Opel вже встановив 350 точок зарядки для свого зростаючого парку електромобілів в своєму рідному Рюссельсхаймі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Opel презентувала гоночну версію Corsa.