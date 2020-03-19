Офіційно: новий електромобіль BMW — це 7-Series

Довгий час в мережі ходили чутки про те, що флагманський седан BMW 7-Series стане електромобілем. І ось цю інформацію тепер офіційно підтвердили в керівництві баварської марки.

Як заявив голова правління компанії Олівер Ціпс, у BMW 7 дійсно дебютує в якості електромобіля, причому "розетковий" варіант буде найпотужнішим в лінійці. Крім цього, у "сімки" з'явиться модифікація гібрид, що підзаряджається.

Прототип електромобіля BMW 7-Series на тестах carscoops.com

"Наступне покоління 7-Series буде доступно з чотирма типами силових установок: бензиновою, дизельною, гібридною і повністю електричною. Всі версії будуть засновані на єдиній архітектурі. І найкрутішоюб, найпотужнішою 7-Series буде повністю електрична", - заявив Ціпс на щорічній прес-конференції.

Конкретики про майбутній електромобіль BMW поки немає, але, за чутками, він буде пропонуватися у двох версіях, в найпотужнішій з яких віддача складе 650 к.с., а запас ходу – 700 км. Такий пробіг їй забезпечить батарея на 120 кВтгод, а ось молодший варіант отримає 80-кіловат-годинний блок. Ймовірна назва новинки – BMW i7; на ринку вона складе конкуренцію Tesla Model S і прийдешньому Mercedes-Benz EQS.

Прототип електромобіля BMW 7-Series на тестах carscoops.com

Зараз найпотужнішою "сімкою" є BMW M760i, оснащена 6,6-літровий твін-турбо V12 на 600 к.с. (850 Нм), восьмиступіневою автоматичною коробкою передач і повним приводом. Такий автомобіль прискорюється до 100 км/год за 3,6 сек і розвиває максимальну швидкість 250 км/год. Електрична BMW 7, вочевидь, буде такою ж швидкою, якщо навіть не швидшою.

BMW M760L carscoops.com

BMW M760L carscoops.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що BMW представила свій новий логотип.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал