Офіційно: Hummer повертається у вигляді 1000-сильного електромобіля

Концерн General Motors офіційно оголосив, що повертає торгову марку Hummer. Причому, як і передбачалося, її отримає абсолютно новий електрокар.

Випускати автомобіль буде GMC. Звідси повна назва моделі – GMC Hummer EV. Презентація новинки відбудеться 20 травня 2020 року, а e виробництво вона надійде восени 2021-го.

Свою гучну заяву GM підкріпив першими тизерами майбутньої моделі і деякою інформацією. Зокрема, заявлені такі характеристики:

потужність електромобіля Hummer EV складе 1000 л.с .;

крутний момент (на колесах) –15 592 Нм;

розгін від 0 до 97 км / год: 3 сек;

попередній запас ходу – 650 км;

GMC Hummer EV Скріншот відео

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Автомобіль буде побудований на новій платформі, яка призначена спеціально для електричних SUV. Основою для неї послужить шасі GMT T1XX, яке зараз використовують бензинові позашляховики і пікапи Chevrolet і GMC останніх поколінь. А ось який тип кузова буде у нового електромобіля, точно невідомо, але передбачається, що мова йде про пікап – в такому випадку, новинка кине виклик Tesla Cybertruck і Rivian R1T.

Як вже можна було помітити, випуск електромобіля GMC Hummer EV почнеться приблизно через 1,5 року після його презентації. Таку затримку можна пояснити тим, що для відправки на конвеєр General Motors необхідно час для переобладнання свого заводу в Детройті під електромобілі. Для цих цілей вже інвестували 3 млрд доларів, плюс ще 2,3 млрд викладуть у виробництво батарей, які GM буде випускати спільно з LG Chem в Огайо.

Відзначимо, що свого часу марка Hummer прославилася за рахунок своїх позашляховиків H1, H2 і H3. Вони випускалися з 1992 по 2010 роки.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Mercedes вперше показав серійну версію електричної версії S-Class. Вона буде змагатися з Tesla Model S.

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