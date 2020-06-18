Одна з головних проблем електромобілів скоро піде у небуття

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2019 році кількість загальнодоступних зарядних пристроїв для електромобілів зросла на 60%. Це найбільша динаміка за останні три роки, яка свідчить про те, що одна з головних проблем EV (слабка зарядна інфраструктура) наближається до свого вирішення.

У своєму щорічному звіті Global EV Outlook, МЕА повідомило, що кількість загальнодоступних зарядок по всьому світу досягла 862 118 шт. Причому 60% від цього обсягу припадає на найбільший автомобільний ринок – Китай.

Велика частина встановлені зарядок – звичайні чарджер потужністю до 22 кВт. А ось 31% від усієї кількості припадає на швидкі зарядки. які здатні поповнити запас ходу електрокара за лічені хвилини.

"Китай як і раніше є лідером по встановленню загальнодоступних зарядних пристроїв, особливо швидких чарджерів. Останні особливо поширені у густонаселених районах, де власники не мають можливості заряджатися вдома, - йдеться в звіті.

Збільшення кількості зарядок говорить про те, що влада країн, автовиробники, та й взагалі сторонні фірми готуються до очікуваного зростання продажу електрокарів (хоча в минулому році їх частка на ринку склала всього 1%). І хоча більшість власників електромобілів заряджаються будинку або на роботі, впровадження громадської зарядної інфраструктури має велике значення, здебільшого з психологічної точки зору: завдяки цьому, потенційні покупці "електричок" можуть не боятися розряджати свої машини і в цілому відчувати себе впевнено на дорозі.

До речі, раніше OBOZREVATEL писав про те, що свій план по електромобільним зарядкам нещодавно прийняла Німеччина. Згідно з ним, абсолютно усі АЗС на території країни повинні мати електрозаправки, після чого загальна кількість чарджерів буде доведена до 70 тисяч.