Одеса прийме світове кругосвітне ралі на електромобілях

В Україні презентували український етап кругосвітнього ралі 80edays, приймати який в Україні будуть одесити, а також відреставровану машину-легенду.

Про це повідомляє Tesla Community. 5 лютого ентузіасти електромобільного руху гонщик Рафаель де Местре та засновник Ecofactor Сергій Вельчев представили проект навколосвітніх перегонів на електромобілях.

Партнерами проекту виступив найбільший центр розвитку електромобільності в Україні Tesla Community. Саме цю спільноту, а також українську команду Ecofactor Рафаель де Местре вибрав у якості партнера по організації навколосвітніх перегонів. Ралі проходить для залучення уваги громадськості до необхідності скорочення викидів СO2 та популяризації екологічно чистого транспорту. Чергова навколосвітня гонка запланована на 2023 рік. Учасники проїдуть понад 25 тисяч км та 23 країни.

У рамках презентації був представлений відновлений фахівцями Ecofactor спортседан Tesla Model S P85+ Signature, який вже об'їхала навколо світу. У липні 2020 року Рафаель де Местре потрапив у серйозне ДТП на цьому авто. Пілот не постраждав, але його машина була пошкоджена. Команда Ecofactor подарувала друге життя легендарної Tesla. Вони зробили повну реставрацію електрокара й тепер Рафаель зможе відправитися на ній у чергову кругосвітню подорож.

Рафаель де Местре: "Робити неможливе можливим. Ці слова асоціюються у мене з Україною. У 2012 році мені говорили, що об'їхати навколо світу на електромобілі неможливо, а я зробив це. Більше того, коли світ практично нічого не знав про електрокари, вже тоді у 2012, перші електромобілі, зроблені своїми руками, я зустрів саме тут, у вашій країні. я радий довірити свою улюблену машину експертам команди Ecofactor, які вже давно розвивають електромобільні в Україні. Тепер ми разом з ними і Tesla Community організуємо український етап ралі 80edays".

Сергій Вельчев: "Я щиро вважаю, що головне вірити у себе. В Україні дуже високий інженерний потенціал та круті фахівці. Наша експертиза легко конкурує зі світовими виробниками. Для нас велика честь приймати в Одесі один з етапів ралі 80edays, і ми активно працюємо над тим, щоб інтегрувати Україну у світове електромобільні співтовариство. В черговий раз ми зможемо заявити про нашу країну всьому світу з позиції творчості та усвідомленості".

Варто відзначити, що в Одесі зосереджена велика частина ентузіастів українського електромобільного руху. Багато відомих проекти народилися саме в тут, в тому числі, прототип першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC, модифікований запорожець ZAZ Electro, концепт-таксі Synchronous, електротрактор E-Tractor та інші.

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