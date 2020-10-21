Новий електромобіль VW перетворили на "биток": що показало зіткнення

Організація Euro NCAP провела краш-тест нового електричного хетчбека VW ID.3. За результатами випробувань автомобіль, який вже як кілька місяців продається в Європі і користується хорошим попитом, завоював максимальну оцінку, однак без деяких зауважень все ж не обійшлося.

Машина пройшла всі необхідні види випробувань, включаючи новий тест на лобовий удар з рухомим бар'єром. І, як випливає зі звіту Euro NCAP, Volkswagen ID.3 заробив 5 зірок з 5. Втім, у відсотках підсумки не так однозначні – в усіх категоріях оцінки ID.3 "не дотягнув" до 90% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Краш-тест VW ID.3 Скріншот відео

Так, захист водія і дорослих пасажирів оцінили в 87% – цей результат обумовлений відсутністю колінних подушок безпеки навіть у топових версіях, а також відсутністю бічних подушок безпеки, які захищають тазову область людини. Діти захищені в салоні нового електромобіля на 89%, а ось в категорії "захист пішоходів" ID.3 отримав 71%.

Оцінки VW ID.3 за результатами краш-тестів Euro NCAP

Нарешті, "активні системи безпеки" в VW ID.3 оцінили на 88%. Це пов'язано з тим, що в електромобілі немає так званого активного капота для захисту пішоходів (піднятий при ударі капот виступає в якості подушки безпеки для людини), а автоматична система екстреного гальмування не працює під час руху заднім ходом.

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