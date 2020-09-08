Новітній електромобіль Tesla вже з'явився в Україні

Стас Сіділєв Електромобілі 16:50, 8.09.2020

В Україні вже з'явився новий електричний кросовер Tesla Model Y. Це вже п'ята модель американського бренду, яку можна помітити на українських дорогах.

Фото опублікували в Instagram @topcars_u.a. В Україні вже є Tesla Model S, компактна Model 3, кросовер Model X і навіть спорткар Roadster. Тепер до них приєдналася нова Model Y. На фото електрокар в білому кольорі.

Нагадаємо, автомобіль пропонується в двомоторному повнопривідному компонуванні на вибір в модифікаціях з розгоном до 100 км/год за 4,8 с і запасом ходу 500 км або з розгоном за 3,5 с з дальністю пробігу близько 470 км на одній зарядці.

В Україні помітили електричний кросовер Tesla Model Y.
Instagram @topcars_u.a

Раніше OBOZREVATEL розповідав про перспективи виробництва електромобілів Skoda і Volkswagen на території України.

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