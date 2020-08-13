Новий рекорд: електромобіль навчили проїжджати 1635 км

Не так давно Tesla переступила бар'єр запасу ходу в 600 км для своїх моделей. Новий електромобіль Hyperion XP-1 здатний долати 1635 км.

Незвичайний суперкар створила каліфорнійська компанія Hyperion Motors. Автомобіль розробляли протягом 10 років, при цьому в конструкції використані космічні технології NASA.

Так, в елементах монококу та кузову використано композитні матеріали з вуглеволокна (карбону), титану і кевлару. В результаті загальна вага електромобіля ледь перевищує 1000 кг.

Новий Hyperion XP-1 виглядає дуже незвично. Фото: Hyperion Motors

Силова установка представлена кількома електромоторами (потужність не розкривають) і модулем паливних елементів. Карбонові балони вміщають водень, якого достатньо для подолання 1635 км. Але такій видатній цифрі також сприяють сонячні панелі, які встановлено на кузові.

Розгін до 100 км/год займає всього 2,2 с, а максимальна швидкість складає 355 км/год. Обмежений тираж складе 300 примірників. Перші екземпляри доставлять покупцям в 2022 році. Ціни невідомі, проте один водневий електромобіль напевно виявиться дорожчим за $1 000 000.

Hyperion XP-1 оснащено сонячними панелями. Фото: Hyperion Motors

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