Новий Nissan Leaf "розсипався" вже на 100 000 км пробігу: власниця поділилася досвідом

Лише через 2,5 роки після купівлі Nissan Leaf другого покоління підніс неприємні сюрпризи своій власниці. Машина почала розсипатися в прямому сенсі слова, маючи, як дрібні, так і серйозні несправності. Через це практично новий електрокар – наразі його пробіг становить 106 000 км – став більше тягарем, ніж радістю для мешканки США Дженніфер Сенсіба.

Історію цього автомобіля розповіла сама власниця машини своєму блозі на сайті Clean Technica. Повідомляється, що з "Ліфом" почалися проблеми на пробігу у декілька десятків тисяч, проте коли одометр перевалив за позначку у 100 тисяч, ситуація набула катастрофічних масштабів.

Жінці довелося прикурювати свій Leaf від VW Jetta чоловіка через те, що 12-вольтовий акумулятор вийшов з ладу раніше, ніж очікувалося cleantechnica.com

Недоліки свого автомобіля Дженніфер поділила на три категорії – "дрібниці", "середнього ступеня недоліки" і "серйозні проблеми". В першу категорію вона віднесла, зокрема, деградацію батареї, яка за час володіння склала 14%. Через це американка тепер не може дістатися до гірського містечка, яке знаходиться приблизно у 150 кілометрах від місця її проживання, оскільки раніше машина доїжджала до нього з вісьмома відсотками заряду акумулятора. До того ж, після закінчення гарантійного терміну зламалися ручки на передніх дверях – вони все ще працюють, однак при відкриванні "відриваються" разом з кріпленнями.

Nissan Leaf 2 покоління випускається з 2017 року motor1.com

До другої категорії поломок увійшла така проблема, як, наприклад, несправність електрозамку задніх дверей, через що двері погано відкривається і закривається (така проблема в автомобілях зустрічається рідко, але якщо це і відбувається, то найчастіше після 300 тис. км пробігу), відсутність здатності затягування ременя безпеки в початкове положення при виході з авто, поломка датчику водійських дверей, а також періодична відмова бортового акумулятора запускати автомобіль при сильних морозах (хоча у кінцевому підсумку він все ж "помер").

Нарешті, серйозні проблеми. Сюди власниця віднесла вихід з ладу шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРУСів), причому зламалися вони двічі – на 95 тис. І 105 тис. км пробігу. Для розуміння, жодна машина не повинна мати проблем з гомокінетичними шарнірами на такому пробігу, і, тим паче, виходити з ладу всього через 10 тис. км після заміни. Оскільки це частина системи управління, таку несправність можна вважати не тільки серйозною, але й небезпечною проблемою.

Тепер, в ситуації, що склалася, Дженніфер Сенсіба планує відмовитися від свого Nissan Leaf і пересісти на Tesla Model 3. Жінка чекає, що каліфорнійський седан надасть їй більш легкий та приємний процес володіння електромобілем.

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