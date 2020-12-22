Новий Mercedes-Benz EQS помічено під час зимової сесії тестів

Компанія Mercedes-Benz продовжує серію зимових тестів свого нового флагманського кросовера EQS на електротязі. Прототипи помічені на дорогах Скандинавії.

Про це повідомляє портал Carscoops. В рамках програми дорожніх випробувань інженери компанії оцінюють ефективність роботи електричних компонентів машини при низьких температурах.

Електричний кросовер Mercedes-Benz EQS проходить зимові випробування carscoops.com

На даній стадії випробувань автомобіль закамуфльований "по максимуму", що не заважає оцінити його пропорції та окремі елементи новинки. Зокрема, можна розглянути стрілоподібні фари головного світла, "глуху" панель замість решітки радіатора, додаткове скло між дверима та задньою стійкою, а також купеобразну форму кузова.

Для кращої аеродинаміки новинка отримає купеподібний силует carscoops.com

Також видно, що автомобіль отримає висуваються ручки дверей, як на новому поколінні S-Class, люк зарядного пристрою на передньому крилі та антикрило на задніх дверях.

Автомобіль отримає висуваються ручки дверей, як на новому поколінні S-Class carscoops.com

У салоні можна виявити нову архітектуру приладової панелі, як у S-Class, з великим монітором по центру, новий кермо трьохспиці з сенсорними панелями, а також повітроводи системи вентиляції, що нагадують за формою турбіни.

У салоні можна виявити нову архітектуру приладової панелі, як у S-Class carscoops.com

Автомобіль буде побудований на електричній модульній платформі, а запас ходу складе близько 700 км. Очікується, що для новинки будуть доступні кілька варіантів силових агрегатів потужністю від 400 до 600 к.с. Електричний седан EQS буде представлений у наступному році, а однойменний кросовер на його базі очікується трохи пізніше.

Автомобіль буде побудований на електричній модульній платформі, а запас ходу складе близько 700 км carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz готує комерційне сімейство eSprinter, а також випустила електробайк за ціною старої іномарки.