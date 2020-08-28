Новий кросовер Volkswagen показали вже після старту виробництва

Новий кросовер Volkswagen ID.4 показали на офіційних зображеннях, тим самим дизайн автомобіля повністю розсекречено. При цьому виробництво моделі вже стартувало.

Раніше зовнішність кросоверу офіційно залишалася таємницею, хоча витоки з бази Міністерства промисловості Китаю майже не залишили секретів. Тепер же нові зображення демонструють зовнішність в деталях, хоча "живих" фото як і раніше немає.

У компанії вважають, що дизайн "продиктований вітром". Мабуть, йдеться про динамічний обтічний силует і плавні поверхні. Багато в чому така форма автомобіля сприяє ефективній аеродинаміці та сповільненій витраті заряду батареї.

Новий VW ID.4 отримав аеродинамічний дизайн. Фото: Volkswagen

Жодних подробиць про техніку для глобальної (ринки Європи і США) модифікації виробник не розкриває. Відомо, що електричний кросовер VW отримає кілька варіантів потужності і батарей, в найбільш "далекобійному" виконанні запропонує 500 км запасу ходу.

VW ID.4 вже виробляють на заводі в Німеччині. Фото: Volkswagen

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