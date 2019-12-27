Новий кросовер Tesla нарешті спіймали у всій красі: живе відео

Компактний кросовер Tesla Model Y знову зустріли на дорогах. Однак цього разу електромобіль зняли з дуже близької відстані, та ще й на відео у високій якості.

Представлений цієї весни електромобіль Tesla Model Y не раз фіксували у "природному середовищі існування", але тоді фотошпигунам вдавалося зробити не дуже інформативні зображення моделі. Але тепер автомобіль зловили, що називається, в усій красі. Як з'ясував OBOZREVATEL, відео було зроблено під час дорожніх випробувань в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія.

Tesla Model Y Скріншот з відео

Як і раніше, перед нами передсерійний прототип нового електромобіля Tesla – виробництво новинки розпочнеться лише в середині 2020 року.

Tesla Model Y Скріншот з відео

Що стосується модифікації, то на відео потрапила топова версія Performance (на це вказує відповідний шильдик на кришці багажника). Такий автомобіль оснащений двома моторами (відповідно, повним приводом), прискорюється до "сотні" за 3,5 сек та розвиває максимальну швидкість у 240 км/год. Запас ходу на одному заряді становить 450 км. Зовні він примітний тонованими стеклами, чорними ручками дверцят, затемненими ліхтарями та покажчиками поворотів, а також особливими аеродинамічними дисками Gemini.

Окрім того, у Model Y буде ще три версії:

Standard Range. Розгін від 0 до 100 км / год – 5,9 сек. Максимальна швидкість – 190 км/год. Запас ходу - 370 км.

Long Range RWD. Розгін від 0 до 100 км / год – 5,5 сек. Максимальна швидкість: 210 км/год. Запас ходу - 480 км.

Long Range AWD. Розгін від 0 до 100 км / год за – 4,8 сек. Максимальна швидкість: 215 км/год. Запас ходу – 450 км.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Tesla Cybertruck зім'яли об інший пікап. Подивіться, що з цього вийшло.

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