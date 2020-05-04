Новий кросовер Skoda Enyaq iV вже виїхав на дороги

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV – амбітна новинка і дуже важливий автомобіль для чеського бренду. Цю машину вже побачили на дорогах загального користування, хоча прем'єри ще не було.

Офіційний дебют моделі відбудеться до кінця 2020 року, якщо його не перенесуть на пізніший термін. Наразі нова модель Шкода проходить дорожні випробування і напевно перебуває на завершальних стадіях тестів.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

На чеських дорогах очевидці спіймали один із таких електрокарів. Поки кузов прихований камуфляжем і фальшивими панелями, тому висновки про дизайн зробити неможливо. Очікується, що зовнішність виконають за мотивами концепту Skoda Vision iV.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Автомобіль побудований на платформі MEB, найближчий родич – прийдешній кросовер VW ID.4, відповідно, за розмірами новинка буде схожа на Skoda Kodiaq.

Найпотужніший повнопривідний Skoda Enyaq iV з двома електромоторами запропонує 300 к.с. та до 500 км запасу ходу після повної зарядки. Але будуть доступні і простіші модифікації.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Концептуальний Skoda Vision iV skoda-auto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Skoda Octavia отримала серйозного конкурента з Китаю, який буде в два рази дешевшим.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!