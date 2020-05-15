Новий фургон Citroen здатний подолати до 330 км на електротязі

Компанія Citroen продовжує розвивати електричне напрямок. Для комерційних потреб виробник підготував модель e-Jumpy.

Citroen e-Jumpy citroen.com

Сімейство Jumpy нового покоління дебютувало в 2016 році і з тих пір близько 145 тисяч машин цієї моделі радує своїх покупців. Тепер в родині з'явився електромобіль.

Новинка пропонується в двох варіантах – з батареєю енергоємністю 50 або 75 кВтг. Крім того, покуптелі зможуть вибирати між кількома варіантами довжини, а також замовити одну зі спеціальних версій моделі – Worker, Driver і City Van.

Citroen e-Jumpy citroen.com

Новий електричний фургон візуально відрізняється тільки зарядним портом, який розташований на лівому передньому крилі. Серед дизайнерських елементів, які виділяють електричну версію, слід зазначити оригінальну панель замість традиційної решітки радіатора, а також логотипи "е" спереду і ззаду.

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Citroen e-Jumpy citroen.com

Версія з базовим літій-іонним акумулятором на 50 кВтг забезпечує запас ходу 230 км по циклу WLTP. Більш потужна батарея (75 кВт - год) дозволяє подолати до 330 км. Електромотор розвиває потужність 100 кВт (136 к.с.) і має крутний момент 260 Нм. Максимальна швидкість обмежена 130 км/год. Водій може вибирати між трьома режимами роботи силового агрегату: Normal, Eco і Power. Гарантія на АКБ і силову установку становить 8 років або 160 тисяч км.

Citroen e-Jumpy citroen.com

Новинка має всі переваги звичайного Jumpy з ДВС, так як розташування електричних елементів не вплинуло обсяг вантажного відділення. е-Jumpy доступний в трьох варіантах довжини кузова: XS, M, XL. Наприклад, компактна версія XS довжиною 4,6 м стане хорошим помічником в умовах тісних вулиць великого мегаполісу, пропонуючи внутрішній обсяг 5,1 м3. Камера заднього виду Top Rear Vision і датчики паркування спереду і ззаду, полегшує маневрування в обмеженому просторі. Крім того, більшість версій е-Jumpy мають висоту до 1,9 м, що дозволяє без перешкод заїжджати на підземні паркінги торговельних і офісних центрів.

Citroen e-Jumpy citroen.com

За допомогою програми MyCitroën, водій може управляти зарядкою акумулятора і контролювати різні параметри, включаючи поточний рівень заряду АКБ і запас ходу, активувати попереднє охолодження салону за допомогою кондиціонера або запрограмувати потрібний час включення зарядки.

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Серед цікавих особливостей новинки – сенсорне відкривання і закривання бічних дверей, унікальне для даного сегмента. Завдяки сенсору в нижній частині кузова і електроприводу зсувних бічних дверей, водій може відкрити і закрити двері без рук, досить лише провести ногою під кутом заднього бампера;

Citroen e-Jumpy citroen.com

У списку опцій є проекційний дисплей, система безключового доступу в салон і запуску двигуна кнопкою, система автоматичного екстреного гальмування, функція допомоги при старті на підйомі, система контролю за станом водія і інші електронні помічники, здатні забезпечити комфорт і безпеку в дорозі.

Терміни появи новинки на українському ринку поки не повідомляються.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen представила незвичайний електричний сіті-кар за привабливою ціною.