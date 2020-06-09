Новий Fiat 500 дебютував у версії хетчбек
Новий Fiat 500, який дебютував у березні у стартовій версії La Prima, був представлений у виконанні кабріолет. Через два місяці компанія показала звичайний хетчбек.
Повністю електричний Fiat 500 відтепер доступний з двома кузовами – хетчбек і кабріолет зі складним тканинним верхом.
Автомобіль оснащується електромотором потужністю 118 к.с. (87 кВт), який забезпечує енергією літій-іонний акумулятор ємністю 42 кВтг. За даними виробника його вистачить, щоб без зупинки подолати до 320 км (WLTP). Від 85-кіловатного терміналу швидкої зарядки можна запастися енергією на 50 км всього за 5 хвилин, а 35 хвилин вистачить, щоб зарядити АКБ на 80%. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 150 км/год.
Цікаво, що в комплекті з авто у версії La Prima покупець отримує настінне зарядний пристрій easyWallbox потужністю 2,3 кВт. Він дозволяє повністю зарядити акумулятор за 14 год. Аналогічний пристрій на 7,4 кВт скоротить процес підзарядки до 6 ч.
Fiat 500 став перший в класі автомобілем з автопілотом другого рівня. Він отримав в своє розпорядження адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі і моніторингу сліпих зон. Водій може вибирати між трьома три режимами руху – Normal, Range і Sherpa.
У режимі Range керувати автомобілем можна виключно педаллю "газу", а режим Sherpa дозволяє домогтися оптимальної витрати електроенергії, щоб дістатися до кінцевої точки маршруту.
Комплектація La Prima включає панорамний дах, світлодіодні фари, 17-дюймові легкосплавні диски, хром-пакет, оздоблення сидінь штучною шкірою, а також мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм на 10,25 дюйма і підтримкою Android Auto та Apple CarPlay.
Хетчбек 500 La Prima вже доступний у італійських дилерів за ціною від 34900 євро, а за відкриту модифікацію просять на 3 тисячі більше.
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