Новий Fiat 500 дебютував у версії хетчбек

Новий Fiat 500, який дебютував у березні у стартовій версії La Prima, був представлений у виконанні кабріолет. Через два місяці компанія показала звичайний хетчбек.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Повністю електричний Fiat 500 відтепер доступний з двома кузовами – хетчбек і кабріолет зі складним тканинним верхом.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Автомобіль оснащується електромотором потужністю 118 к.с. (87 кВт), який забезпечує енергією літій-іонний акумулятор ємністю 42 кВтг. За даними виробника його вистачить, щоб без зупинки подолати до 320 км (WLTP). Від 85-кіловатного терміналу швидкої зарядки можна запастися енергією на 50 км всього за 5 хвилин, а 35 хвилин вистачить, щоб зарядити АКБ на 80%. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 150 км/год.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Цікаво, що в комплекті з авто у версії La Prima покупець отримує настінне зарядний пристрій easyWallbox потужністю 2,3 кВт. Він дозволяє повністю зарядити акумулятор за 14 год. Аналогічний пристрій на 7,4 кВт скоротить процес підзарядки до 6 ч.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Fiat 500 став перший в класі автомобілем з автопілотом другого рівня. Він отримав в своє розпорядження адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі і моніторингу сліпих зон. Водій може вибирати між трьома три режимами руху – Normal, Range і Sherpa.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

У режимі Range керувати автомобілем можна виключно педаллю "газу", а режим Sherpa дозволяє домогтися оптимальної витрати електроенергії, щоб дістатися до кінцевої точки маршруту.

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

2021 Fiat 500 "La Prima" media.fcaemea.com

Комплектація La Prima включає панорамний дах, світлодіодні фари, 17-дюймові легкосплавні диски, хром-пакет, оздоблення сидінь штучною шкірою, а також мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм на 10,25 дюйма і підтримкою Android Auto та Apple CarPlay.

Хетчбек 500 La Prima вже доступний у італійських дилерів за ціною від 34900 євро, а за відкриту модифікацію просять на 3 тисячі більше.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн Fiat показав стильного суперника Renault Duster.

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