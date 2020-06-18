Новий електромобіль врятує країну: водневий SUV показали в Австралії

Австралійський автопром, за великим рахунком, закінчився. Holden, а також особливі моделі Ford і Chevrolet, більше не виробляють. Але врятувати галузь планує новий електромобіль.

Компанія H2X – стартап, який виступає в секторі водневих електромобілів. Автори проєкту таким чином вибрали найбільш перспективний напрямок, якщо відкинути традиційні ДВЗ. Вже показали електричні кросовер, мінівен і навіть трактор, але в подальшому планують створити яхту, поїзд та інші транспортні засоби.

Водневий електромобіль H2X Snowy виглядає досить нейтрально і ні на кого не схожий H2X

"Живих" прототипів поки немає, експериментальну партію створять в наступному році. Очікується, що серійне виробництво налагодять в 2022 році. Першою моделлю якраз стане кросовер H2X Snowy. В основі використана платформа, в днищі якої розташовані баки для водню. Заправити автомобіль можна буде 5 кг палива, що забезпечить 650 км пробігу до наступної заправки.

H2X Snowy 2022 модельного року H2X

Усередині новий кросовер отримав великий монітор мультимедіа H2X

Австралійська компанія H2X, до речі, планує самостійно розвивати водневу інфраструктуру. У цьому допоможе пара технологічних гігантів, які є основними інвесторами нового автовиробника.

Водневий трактор – це щось новеньке H2X

Потужність єдиного електромотору кросовера Snowy складе 258 к.с., а на розгін до 100 км/год буде потрібно менше 7 секунд. При довжині кузову близько 4,6 м і колісній базі в 2780 мм новинка приблизно відповідає за розмірами Audi Q5 і BMW X3. Жодних натяків на вартість водневих автомобілів H2X поки немає. Залишається спостерігати за подальшим розвитком компанії.

Австралійський стартап H2X також готує компактний мінівен H2X

Очікується, що в модельній лінійці з'явиться і великий бус H2X

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали незвичайний електромобіль КАМАЗ, який виявився сміттєвозом.