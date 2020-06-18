Новий електромобіль врятує країну: водневий SUV показали в Австралії

Австралійський автопром, за великим рахунком, закінчився. Holden, а також особливі моделі Ford і Chevrolet, більше не виробляють. Але врятувати галузь планує новий електромобіль.

Компанія H2X – стартап, який виступає в секторі водневих електромобілів. Автори проєкту таким чином вибрали найбільш перспективний напрямок, якщо відкинути традиційні ДВЗ. Вже показали електричні кросовер, мінівен і навіть трактор, але в подальшому планують створити яхту, поїзд та інші транспортні засоби.

Водневий електромобіль H2X Snowy виглядає досить нейтрально і ні на кого не схожий

"Живих" прототипів поки немає, експериментальну партію створять в наступному році. Очікується, що серійне виробництво налагодять в 2022 році. Першою моделлю якраз стане кросовер H2X Snowy. В основі використана платформа, в днищі якої розташовані баки для водню. Заправити автомобіль можна буде 5 кг палива, що забезпечить 650 км пробігу до наступної заправки.

H2X Snowy 2022 модельного року

Усередині новий кросовер отримав великий монітор мультимедіа

Австралійська компанія H2X, до речі, планує самостійно розвивати водневу інфраструктуру. У цьому допоможе пара технологічних гігантів, які є основними інвесторами нового автовиробника.

Водневий трактор – це щось новеньке

Потужність єдиного електромотору кросовера Snowy складе 258 к.с., а на розгін до 100 км/год буде потрібно менше 7 секунд. При довжині кузову близько 4,6 м і колісній базі в 2780 мм новинка приблизно відповідає за розмірами Audi Q5 і BMW X3. Жодних натяків на вартість водневих автомобілів H2X поки немає. Залишається спостерігати за подальшим розвитком компанії.

Австралійський стартап H2X також готує компактний мінівен

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