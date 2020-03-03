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3 березня • оновлено в 14:48
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Новий електромобіль Volkswagen показали на фото з усіх боків

2.2т
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Кросовер Volkswagen ID.4 2021 модельного року стане глобальною моделлю, доступною в усьому світі. Але європейські автомобілісти зможуть купити електромобіль VW ID.4 вже наприкінці 2020-го.

Німецький автовиробник повністю розсекретив дизайн моделі, виконаної за мотивами концепту I.D. Crozz 2017 року. Як стало відомо OBOZREVATEL, складання електрокара Фольксваген налагодять в Європі, США і Китаї. Наприклад, компактний електромобіль VW ID.3, який вже надійшов у продаж, не доступний американським покупцям.

Завдяки характерному дизайну, ID.4 без проблем ідентифікується як VW

Завдяки характерному дизайну, ID.4 без проблем ідентифікується як VW

vw.com

Дизайн Volkswagen ID.4 не став секретом. Раніше ми повідомляли про те, що виробник тестував новий електричний кросовер на дорогах загального користування. Вже тоді, незважаючи на маскування, можна було зробити висновки про зовнішність нової моделі Фольксваген.

Скоро новий електромобіль Фольксваген надійде в продаж

Скоро новий електромобіль Фольксваген надійде в продаж

vw.com

Тепер же дизайн показали з усіх боків. Хіба що кузов покритий спеціальною смугастою плівкою, яка, мабуть, покликана змінити сприйняття зовнішності. Однак нам вона абсолютно не заважає – перед нами вже виробничий варіант, який більше не ховається.

Задні ліхтарі ID.4 об'єднані світлодіодною смугою

Задні ліхтарі ID.4 об'єднані світлодіодною смугою

vw.com

Характерними рисами VW ID.4 можна назвати стильну передню і задню світлотехніку, яка розтягується на всю ширину кузова. У нижній частині переднього бампера – широкий повітрозабірник і декоративна срібляста накладка. Схожий елемент є і в задньому бампері.

Кросовер Volkswagen ID Crozz Concept показали в 2017 році

Кросовер Volkswagen ID Crozz Concept показали в 2017 році

vw.com

Салон VW ID.4 ще не показали, але він напевно буде виконаний в стилі гетчбека Volkswagen ID.3. Також обидві моделі побудовані на одній модульній платформі MEB – її в компанії розробили виключно для електричних автомобілів. Надалі на основі її компонентів німецький бренд представить цілу лінійку електрокарів.

Салон VW ID.3 виконано в мінімалістичному стилі

Салон VW ID.3 виконано в мінімалістичному стилі

vw.com

VW ID.3 – первісток лінійки нових електрокарів компанії

VW ID.3 – первісток лінійки нових електрокарів компанії

vw.com

Першим на ринок вирушить задньопривідний ID.4, але після цього з'явиться повнопривідна модифікація з двома електромоторами. Один з кросоверів зуміє проїжджати до 500 км на повному заряді батареї. Але про яку конкретно версію йдеться, в компанії не уточнюють.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий кросовер VW, який отримав стильну зовнішність і своїм дизайном нагадує BMW X6.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Volkswagen кросовер електромобілі нові авто авто
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