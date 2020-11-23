Новий електромобіль Volkswagen обійшов Tesla за популярністю

Новий електричний хетчбек Volkswagen ID.3, який вийшов на ринок на початку осені, став найбільш продаваним електромобілем в Норвегії та Нідерландах. Першим місце йому поступилася Tesla Model 3, що перебувала в лідерах протягом останніх декількох місяців.

Як пише InsideEVs, в жовтні Tesla продала лише 35 екземплярів Model 3 в Нідерландах і 74 в Норвегії. Водночас електромобіль Volkswagen ID.3 розійшовся тиражем у 2789 та 2475 одиниць відповідно.

Водночас в Норвегії ID.3 увійшов не просто в лідери сегменту електрокарів – це найпопулярніший автомобіль ринку в принципі. Йому вдалося випередити бестселер Toyota RAV4.

За перші два тижні листопада ID.3 також обійшов "Теслу" в цих двох країнах. Так, на рахунку Model 3 – лише два проданих авто в Нідерландах та п'ять у Норвегії. Обсяг продажу "Фольксвагена" водночас склав 717 та 560 од. відповідно.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen готує електричну заміну "Пасату". Цей автомобіль буде проїжджати на одному заряді 700 км і з'явиться на ринку в двох типах кузова – седан та універсал.