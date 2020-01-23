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23 січня • оновлено в 19:54
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Новий електромобіль вкрав дизайн у Citroen: фото

1.4т
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Чого сьогодні в світі достатньо – так це електромобільних стартапів. Каліфорнійський Neuron (створений на китайські гроші) – один з них. А електрокар Neuron VEGA – їх новий кросовер.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на даний момент утворена в 2017 році компанія нічого не виробляє. Хоча і заявляє про гучні амбіції завоювати ринки США, Європи і, вочевидь, Китаю.

Новий електромобіль Neuron VEGA здивував своїм дизайном

Новий електромобіль Neuron VEGA здивував своїм дизайном

neuronev.co

Все, що на даний момент може показати Neuron – пара макетів, які демонструють стилістику дизайну електромобілів, що нібито готуються до виробництва. Але, в основному, всі перспективні моделі стартапу поки існують у вигляді віртуальних проєктів.

Neuron VEGA дуже схожий на Citroen C4 Cactus

Neuron VEGA дуже схожий на Citroen C4 Cactus

citroen.com

Тепер до пари вантажівок різного розміру, автобусів й іншого комерційного транспорту приєднався середньорозмірний кросовер Neuron VEGA. Як і раніше, жодних характеристик в компанії не приводять – швидше за все, їх просто не існує. Головна мета – показати дизайн.

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Саме тут до нового електрокару виникають питання, адже в його зовнішності безпомилково вгадується компактний кросовер Citroen C4 Cactus. Про це свідчать силует, характерна лінія скління по всьому кузову і навіть такі деталі, як передня оптика і схожі пластикові елементи в нижній частині дверей.

Силует і форма скління кузова Neuron VEGA вийшли занадто характерними ...

Силует і форма скління кузова Neuron VEGA вийшли занадто характерними ...

neuronev.co

... відсилаючи до Сітроен С4 Кактус

... відсилаючи до Сітроен С4 Кактус

citroen.com

Це дивно, адже французькі автомобілі Сітроен не представлені на ринку США. Правда, їх моделі відомі на весь світ, тому дизайн не є великою таємницею. Мабуть, разом з інвестиціями з Піднебесної компанії Neuron дісталася особливість китайського бізнесу копіювати зарубіжні аналоги, що в повній мірі відбивається в автомобільній промисловості донині.

Залишається тільки спостерігати за долею кросовера VEGA, як і за іншими розробками молодої компанії.

В дизайні кросовера Neuron VEGA замало унікальних елементів

В дизайні кросовера Neuron VEGA замало унікальних елементів

neuronev.co

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини кросовер електромобілі нові авто авто
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